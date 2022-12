Tatabányai benzinkörképünk kapcsán néhány forintos árkülönbözetet tapasztaltunk a kutaknál. A városban legjobb áron még mindig az Orlennél (régi Lukoil) lehet, ám a Mol is ugyanolyan árat lőtt be az üzemanyagért. A város Tata felőli határában üres a kút, pedig van 95-ös benzin és dízel is. Mindhárom helyen 641 és 699 forintért. Láthattuk, a sofőrök érdeklődnek, osztanak és szoroznak, de nem tankolnak.