A holtankoljak.hu adataiból a hétfői átállásnál kiderült: a régióban, azon belül is Tata két töltőállomásán ennél is olcsóbb volt a benzin. Az Agostyáni úton levő állomáson 469, míg a Faller Jenő úton levőnél ennél is olcsóbb, 466 forint a 95-ös üzemanyag literenkénti ára. Gyakorlatilag ez volt az ország legolcsóbb benzine kedden.