– Az egyik hasznos, illetve legpraktikusabb tanácsom az, hogy lehetőleg alacsony fordulatszámon üzemeltessük a járművünket – emelte ki a kiváló, rutinos „pilóta”. – Nem érdemes úgynevezett üveghangig kihúzatni az autónkat, mielőtt sebességet váltanánk. Ha erre odafigyelünk, máris spóroltunk egy kicsit. Ha kereszteződéshez érünk, és időben érzékeljük a piros lámpát, motorfékkel lassuljunk. Különösen a téli időszakban a megfelelő keréknyomásnak is jelentősége van. Ilyenkor, a hideg miatt általában csökken az abroncsokban a nyomás, és amennyiben az az előírtnál alacsonyabb, az szintén megnövelheti a fogyasztást. De érdemes a légszűrőket és az üzemanyag-szűrőket is ellenőrizni, cserélni, mert ez is javíthat a fogyasztáson, és az autónk is könnyebben indul. Ezen túl pedig feleslegesen ne járassuk a járművünket, például, ha a garázsba szeretnénk vagy a kapubejárón szeretnénk behajtani.