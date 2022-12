A bezárás híre futótűzként terjedt. Órás sor várt ottjártunkkor is. Volt, akinek ez volt az első és egyben az utolsó sajtos szendvicse, de találkoztunk születésnapossal is, akinek a „dixizés” volt a kívánsága. Az egyik sorban álló első randevúját töltötte itt férjével és most már közös gyermekükkel tért vissza.

Nemcsak a hambuger, a sült krumpli és a pite, hanem az ízletes forró csoki is gyorsan fogyott. A tulajdonosok hamar felülírták az eredeti tervet és nem csak a megmaradt árukészlettel, hanem folyamatosan érkező újabb szállítmánnyal várták a vásárlókat.