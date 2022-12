– Talán nem is lehet összefoglalni néhány mondatban, mit jelent nekünk a Dixie. Ez volt az életünk – feleli Endre, vagy ahogy városszerte ismerik: Dixie bácsi. A tréfás megjegyzéseit felváltotta egy eddig ismeretlen érzés, az elmúlásé.

– Nem volt könnyű meghozni a döntést, de elfáradtunk. Egy idő után megváltozik a fontossági sorrend. Első a család, aztán jön az egészség és csak ezt követi a hamburger – Endre arcán feltűnik a mosoly, de néhány pillanat múlva el is tűnik. Nem lehet elmenni a vendéglátókat érintő kálvária mellett. Úgy mint az 1 millió 400 ezres villanyszámláról, az alapanyag-beszerzés változtatásairól, valamint a három gyermekről és a nyolc unokáról. Gyöngyi és Endre messzemenőkig egyetértenek abban, hogy végre több együtt töltött időre vágynak családi körben.

Csongrádi Endre és felesége, Gyöngyi a Dixie pultja mögött

Fotós: Flajsz P. / Forrás: 24 Óra

– 1989. június 16-án, pénteken nyitottunk. Tatabánya első hamburgerezőjeként. Akkor még csak Budapesten működött gyorsétterem – emlékszik vissza Endre, és hozzáteszi azt is, hogy ezzel a világméretű hálózatot, a McDonald's-ot is megelőzték, ami öt évvel később nyílt meg a megyeszékhelyen.

– Az első nap bevétele 2000 forint volt úgy, hogy akkoriban 34 forint volt egy hamburger. Volt olyan diszkó-szombat, hogy reggel 6-tól éjfélig megállás nélkül dolgoztunk. Egy nap alatt megpucoltunk 360 kilogramm krumplit, ami 12 zsák. Három sütő ment folyamatosan. Akkor még nem volt pucoló, mindent kézzel kellett csinálni. Karácsony előtt például 56 liter forró csokoládét adtunk el. A végére azért egy kicsit elfáradtunk és most is ez a helyzet – mondja Endre.

Gyors fejszámolást végzünk és a 34 év mérlegét papírra vetjük, osztunk, szorzunk. A rendelések szerint több mint két tonna húspogácsa elegendő volt másfél-két hónapra, naponta több száz hamburger készült, azaz többmillió eladott finomság csúszott lea Dixie kiszolgáló pultján.