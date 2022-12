A Jászai Mari Színházban ezen a napon adták át a Szabó Ignác díjat is, amelyet két tatabányai szakembernek ítéltek oda. A rangos elismerést Farkas Kornélia és dr. Nagy Lajos vehette át.

Farkas Kornélia olyan területen dolgozik, amely elengedhetetlen a színvonalas, nyugodt, biztonságos munkához. A szakember ezt a hátteret biztosítja már 31 esztendeje - legyen szó az egészségügyi tanintézményről, vagy térségünk szociális intézményéről. 1981-től az egészségügyi szakközépiskolában, majd az összevonást követően a Közgazdasági Szakközépiskola munkatársa lett. Kezdetben iskolatitkár, majd gazdasági ügyintéző, gazdaságvezető lett. Munkáját nagy pontossággal, szakmai tudással végezte.

A pénzügyek mellett fontosnak tartotta a szaktantermek folyamatos felújítását a legmodernebb eszközökkel való felszerelését. Munkájának köszönhető, hogy a tantermek teljeskörű felújítására is sor került. Munkatársaival és diákokkal is nagyon jó kapcsolata volt, szociális érzékenysége, problémamegoldó képessége példa értékű. 2012-től az Egyesített Szociális Intézmények gazdasági vezetőjeként folytatta munkáját. Nemcsak szívügyének, hanem hivatásának is érzi a szociális intézmények színvonalas működésének biztosítását.

Farkas Kornélia tizenegy éve van kapcsolatban a Mosolygós Gyermekekért Alapítvánnyal. Önkéntesként fontosnak érzi, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájussanak a testi-lelki fejlődésükhöz szükséges feltételekhez. A segítéshez való önzetlen hozzáállása, kimagasló szociális érzékenysége, mély empátiája miatt érdemelte ki a Szabó Ignác díjat.

Farkas Kornélia (jobbra) Szücsné Posztovics Ilona polgármestertől vehette át a Szabó Ignác díjat

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Szabó Ignác díjat vehetett át dr. Nagy Lajos főorvos is. Dr. Nagy Lajos orvosi diplomáját 1981-ben szerezte Szegeden. Hat évvel később belgyógyászatból, majd nephrológiából szerzett szakvizsgát. 41 esztendeje dolgozik a Szent Borbála Kórházban, 2001-től a nephrológiai osztály vezető főorvosa.

Dr. Nagy Lajos nevéhez fűződik a nephrológiai gondozás kialakítása, valamint a dialízis, hemodialízis és az ambuláns peritonáris dialízis bevezetése. Tizenöt éven keresztül régiós szakfelügyelő főorvosként tevékenykedett.

A díjazott főorvos fontosnak tartja az orvosok szakmai tudásának erősítését. A rezidensek és a fiatal orvosok szívesen kérnek tőle konzíliumot, tanácsot, mert minden esetben jó légkört teremtve, nagy türelemmel magyarázva adja tovább szaktudását. A nephrológiai osztály szakorvos képzésben folyamatosan akkreditált képzőhelyként is működik. Elsődleges szempont számára a betegellátás biztosítása. Több alkalommal helyettesítési munkát is vállal a krónikus belgyógyászati osztályon. A betegei és az emberek iránti erős elköteleződésének megbecsüléseként vehette át a Szabó Ignác díjat.