Romos házikók egymásnak támaszkodva. Bogdán Sándor otthonában az egyik asztalon ott árválkodik a mikrohullámú sütő, kialakított egy kis részt a televíziónak is, merthogy reménykedik. Egyelőre azonban nincs az áram bevezetve otthonába, ahogy, tegyük hozzá, a fürdőszobát is hiába keresnénk, ugyanis a vízcsövek is hiányoznak. Aki akar, a kerti csapból meríthet vizet.

A korábbi istállókból kialakított aprócska, bejáratból és egy szobából álló 11 lakásban a telepen majdnem ötvenen élnek hasonló körülmények között. A többséghez már bevezették a villanyt, Bogdán Sándor is erre vágyik. Egyelőre elemmel működő lámpával világít, amint lemegy a nap. Fával fűt, illetve van egy gázpalackkal üzemeltethető rezsója.

Bogdán Sándor nyolc éve él a lakban, akkor hatezer forintért vásárolta. Rábapatonán született, 17 éves korában került át a Bakonyszombathelyhez tartozó Gelegenyéspusztára, még a bátyjához. Most 52 éves, van két felnőtt gyermeke, az egyikük Győrben él, a másik Oroszlányban, tartják a kapcsolatot, de nem túl sűrűn látják egymást. Élettársa van, de betegeskedik, Zalaegerszegen ápolják a szívével. Párja mintegy 45 ezer forintot kap az államtól havonta. Sándornak szakmája nincs, alkalmi munkákból élt, utoljára az önkormányzat dolgoztatta, de volt némi nézeteltérése a főnökével, így aztán most segélyen van, 22 ezer forintot kap havonta. Terve, hogy amint lehet, munkát vállal. Hat osztályt végzett – írja a kisalfold.hu.

Olvasóik jóvoltából, a Jóakarat hídja révén Bogdán Sándor 200 ezer forintot kapott, ebből bevezetheti lakásába a villanyt, valóra váltva régi álmát. A közelmúltban egy villanyszerelő is felmérte a lehetőségeket, aki szerint 300 ezer forintból megoldható mindez. A hiányzó pénzt a cigány önkormányzat pótolná ki. Az összeget hálálkodva, elérzékenyülve köszönte meg.

A Kisbéri Családsegítő Szolgálat részéről Dorfner Veronika a hírportálnak elmondta, hogy támogatják Sándor törekvéseit, és úgy látják, az áram bevezetése, majd a költségek fizetése megoldható a férfi számára. Párja és Sándor úgy gondolja, a havi áramszámlára való pénzt ki tudják majd gazdálkodni.

Képalá: Sándor nagy álma válhat valóra az adománynak köszönhetően Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld.hu