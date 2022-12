Fejlesztések

A Pilisi Parkerdő nagyszabású ökoturisztikai fejlesztéseket valósított meg teljes területén, így Gödöllőn és a Gödöllői-dombságon kívül a Budai-, a Visegrádi-hegységben, a Pilisben vagy a Gerecse nyugati részén is. A szervezet az elmúlt nyolc évben több Komárom-Esztergom megyei, illetve megyekörnyéki beruházást is végrehajtott, hogy az erdők a lehető legjobban és legtermészetesebben szolgálják a kikapcsolódást – tudatták honlapjukon. Ide tartozik például a Pilismaróti Miklós-deák-völgyi tavak felújítása, a Dömösi Rám-szakadék ökoturisztikai fogadóépület kialakítása, az Országos Kékkörhöz kapcsolódó 350 kilométernyi turistajelzés-rendszer újrafestése és felújítása, a Prédikálószéki-kilátó kialakítása, illetve a Pilis Bike erdei kerékpárút-hálózat részleges felújítása. A parkerdő területén felújították, kicsinosították 23 forrás környékét is.