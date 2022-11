Idén a Malom és Kacsa Rendezvényházban került sor a „BIRDO - Az év madárfotósa 2022” pályázat eredményhirdetésére. Az eseményről a tata.hu számolt be. A kizárólag madarakról szóló hazai fotópályázaton az amatőr és profi fotósok szemével mutatják be a madarak világát. Szervezői a képek által inspirációt szeretnének adni arra, hogy védjük a környezetünket, a bennünket körülvevő világot, a természetet. A BIRDO - Az év madárfotósa pályázatra saját készítésű madárfotóval lehetett jelentkezni, idén 10 témakategóriában nevezhettek a fotósok. Július végéig 344 pályázó közel 3 ezer alkotása érkezett be, melyekből két fordulón át válogatták ki a magasra értékelt, illetve a díjazott képeket. Ezekből egy albumot is összeállítottak a szervezők. A pályázat nyertesei többek között egy BIRDO trófeát vehettek át, amely a fényképezőgép lencséjének és egy madárfészeknek a motívumait ötvöző dísztárgy.

A kategóriák nyertesei mellett a tatai eseményen a különdíjasokat is köszöntötték. Tata Város különdíját Aliczki Manó: Úton a templomba című képe nyerte. A fotón egy repülő nagykócsag látható, háttérben a Szent Kereszt Plébániatemplom tornyaival. Michl József polgármester a díjkiosztó megnyitóján a különdíjjal kapcsolatban kiemelte: Az „Útban a templomba” című képen a barokk templom két toronysisakja mellett egy nagykócsag képe uralja a kompozíciót, az épület és a madár pedig szépen szimbolizálja számunkra Tata egyedülálló adottságait, az épített és természeti örökségünket. A városvezető a különdíj nyertesének többek között egy Fellner emlékérmet is átadott az eseményen.

A zárt körű díjkiosztó után megnyílt az a kiállítás, melyet a BIRDO pályázatára beérkezett kiemelten értékelt és díjazott művekből rendeztek be, ezt a kiállítást a helyszínen egészen december végéig megtekinthetik az érdeklődők. A pályázatról, a díjkiosztóról és a nyertesekről bővebben a BIRDO honlapján és közöségi médiafelületén tájékozódhatnak.