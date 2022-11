Örömteli hír érkezett Komáromba mikor kiderült, hogy a Megyei Értéktár a komáromi ládát is felvette a megyei közkincsek közé. Nyikus Anna népi iparművésztől, a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetőjétől megtudtuk, hogy a komáromi ládával először 2005-ben foglalkoztak egy, a komáromi kismesterségeket felkaroló konferencia keretén belül.

Forrás: Kemma.hu

- Három évvel ezelőtt vettük elő újra, amikor már egy komolyabb feladatra vállalkoztunk, hiszen úgy döntöttünk, hogy szeretnénk továbbadni és tanítani is a komáromi mintakincset. Ennek apropóján több múzeumot végig néztünk: kutattuk a Népraji Múzeum komáromi láda anyagát, voltunk Baján, Szekszárdon és a környező múzeumokban is a megyében, hogy komáromi ládákat kutassunk fel. Eljutottunk Szabadkára is, ahol előadást hallgattunk az Újvidéki Múzeum néprajzkutatójától, Bánszky Máriától, mondta el Nyikus Anna.

A népi iparművész a Kemma.hu-nak elárulta, hogy Bánszky Mária gyűjtötte is a komáromi ládákat. Tőle tudták meg, hogy a szerb határtól Vidinig mintegy 600 komáromi láda bukkant fel. Baján és Mohácson további 37-37 ládát találtak a kutatók.

A ládák felkutatásának köszönhetően a néprajzosok betekintést nyerhettek a különféle jellemző motívumhasználatba és felfedezhették a tipikus komáromi jegyeket azokon a ládákon is, amik ugyan nem Komáromban készültek, de tetten érhetőek rajtuk azok a motívumok és az a színvilág, amit a komáromi mesterektől tanultak az alkotók, beemelve saját tájegységi kultúrájukba a komáromi díszítőelemeket.

A komáromi ládát kelengyeládának használták, akárcsak a tulipános ládát. A legjellemzőbb fellelt komáromi motívumok közé tartoztak a pötty virágok, a koszorúba kötött virágok, tulipánok, rózsák. Fontos jellemzője volt a ládának emellett a láda két oldalán található két esztergált oszlop, vagy a kazettába faragott tulipános motívumok.

Tipikus komáromi jellegzetesség volt továbbá, hogy a ládát kékre festették. A láda faragását, készítését a férfiak végezték, míg a festés része lassan-lassan átruházódott az asszonyokra, vagy a legügyesebben festő asztalosokra, akiket komáromi pingálómestereknek is hívtak.

Nyikus Anna és segítői több régi komáromi ládát restaurált

Forrás: Kemma.hu

Nyikus Anna és csapata egy kifestőkönyvet is készített, melyben a komáromi láda motívumait színezhetik a gyerekek. Ennek köszönhetően a minták kifestése során a kisebbek is könnyen megtanulják, megjegyzik tipikus díszítőelemeket. A kifestőben ugyanakkor felnőtteknek szóló információk is vannak a komáromi ládáról, így egy minden korosztály számára értékes és érdekes füzethez juthatunk hozzá.