Az önkormányzattól megtudtuk, hogy a hivatal korszerűsítésére kapott összeget egyszer már vissza kellett adniuk, hiába nyerték meg a pályázatot. Ennek oka az, hogy az eredeti pályázat két beruházást tartalmazott. Azaz, nemcsak a hivatal épületének felújítását, hanem az óvodáét is. Azonban ezt a két energetikai felújítást egyszerre nem tudta volna megvalósítani az önkormányzat a kapott összegből, ezért ettől elálltak. Majd egy műszaki tartalom- és tervmódosítás után újra pályáztak a korszerűsítésre, amelyben már csak az önkormányzat épülete szerepelt.

A beruházásnak köszönhetően kicserélik a teljes villamos hálózatot az épületben. Mint kiderült, eddig egy beltéri villanyórát használtak, most azonban egy kültéri villanyórájuk lesz, és onnan indul majd az ingatlanba az áramszál. Így minden egyes helyiség új vezetékezést kap, új konnektorokkal és kapcsolókkal. Mindemellett a falba kerül a számítógépes rendszer kábelezése is, amelyet eddig külső vezetékekkel vittek át egyik irodából a másikba.

A hivatal épületében ezeken kívül a nyílászárókat, a fűtéskorszerűsítés részeként pedig a radiátorokat is kicserélik. Az ingatlan födém- és külső homlokzati szigetelést is kap, amit végül lefestenek. Eddig egy nagyon régi hagyományos gázkazánt használtak, amit most lecserélhetnek egy modern, kondenzációs kazánra, amelynek köszönhetően jelentős energiamegtakarítással tud majd tovább működni a közintézmény. Továbbá, hogy a villamos áram felhasználását is csökkentsék, napelemrendszert telepítenek az épület tetejére. Ez a hivatal energiafelhasználásának jó részét ki tudja majd termelni.

A munkálatok szeptember második felében kezdődtek el, de a településvezető reményei szerint január elejéig már befejezik a szakemberek.