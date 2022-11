Tündérkert

A Tündérkert című sorozat főszereplője a fiatal Báthory Gáborról, erdélyi fejedelemről szól majd, aki egy hadjáratról érkezik haza. Nyugalma azonban itt sem lehet, hiszen folyamatos konfliktusokkal, politikai cselszövésekkel kell szembenéznie. A fejedelem mindeközben a hölgyek társaságát sem veti meg, igyekszik minden nőt meghódítani, aki a közelébe kerül. Eközben atyai mentorával, Bethlen Gáborral is konfliktusba kerül. A sorozat különlegessége az is, hogy a komáromi Monostori erődben is forgattak jeleneteket. A Tündérkert előzetese már megtekinthető az interneten. Báthory Gábor szerepében Katona Péter Dániel látható, Bethlen Gábort Bokor Barna játssza. További szereplők: Szőke Abigél, Dobos Evelin, Gáspár Kata, Szomosi Zsófi, Balsai Móni, Parti Nóra, Kálloy Molnár Péter, Rajkai Zoltán, Pataki Ferenc, Pál D. Attila, Dimény Levente és Német B. Kristóf. A Tündérkert, amelyet már a magyar Trónok harcaként is emlegetnek, 2023 őszén lesz majd látható a televízió képernyőjén.