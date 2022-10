Megoldások - A rendezvényre később dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár is megérkezett. Elmondta, az energiakérdésekről is szó esik a tájékoztatón, a települések vezetőivel megosztják, mivel számolhatnak, milyen megoldási lehetőségeken gondolkozik a kormány, valamint mit kérnek tőlük kormányzati szinten. Azt állította, az év vége előtt módosítják a jövő évi költségvetést, foglalkoznak az energiakérdéssel is. Különféle átcsoportosításokra lesz szükség, amely az önkormányzatokat is érinti majd. Jelenleg zajlik a döntések előkészítse, továbbá az igényfelmérések is.