A Bridgestone tatabányai épülete 2019 óta minden év októberében rózsaszínbe öltözik. A kampány része a Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelhívó menet, amit támogatva vonultak a vállalat dolgozói a kórháztól az Életfáig. Eközben a gyárban sem volt tétlenkedés: a vállalat saját szuperhősnője, Bridget Stone főszereplésével korábban egy mellrákszűrés fontosságát hangsúlyozó, edukációs képregény készült, idén viszont személyesen is ellátogatott a gyárba. A tatabányai vállalat B-Pink – A te egészséged, a mi törődésünk! elnevezésű kampányával 250 női dolgozóján kívül a további 1144 férfi munkavállalóját is arra buzdította, hogy a kampányüzeneteket otthon, női családtagjaik körében is terjesszék.

– Évről évre egyre több olyan intézkedést és aktivitást szervezünk, amelyek dolgozóink egészségmegőrzésére irányulnak. Nagyon örülünk, hogy októberben több százan vettek részt a kampányban, és a szűréseken! Bár a munkatársaink többsége férfi, nagyon fontos kiemelni, hogy ők is aktívan odafigyelnek a női kollégákra, illetve feleségeikre, anyukáikra. Novemberben a férfiakra fókuszálunk majd a prosztatarák elleni harcra buzdító Movemberrel – hangsúlyozta Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Kft. ügyvezető igazgatója.

Rózsaszín lufikkal is hirdetik a mellrákszűrés fontosságát

Fotós: Felszeghy Áron

A mellrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, világszerte átlagosan minden 7. nőben kialakul, hazánkban pedig 7-10 százaléknál fordul elő. Az országban kevesen vesznek részt szűréseken, pedig a statisztikákkal alátámasztható, hogy a korán felfedezett esetek 95 százalékban gyógyíthatók.