Hagyományosan a világ márványpiacának vezető rendezvénye volt az 56. veronai Marmomac Kőipari Szakkiállítás is. A seregszemléről rövid összegzést adott közre weblapján a tatabányai székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete. A nagyon sok látogató által érdeklődéssel kísért szakmai találkozón negyvenhét ország mintegy 1200 kiállítója mutatkozott be. A köves szakma hazai érdek-képviseleti szervezetétől száznyolcvan kolléga kért, és kapott ingyenes belépőt, hetvennek szállást is foglaltak.

Az ipartestület örökös tiszteletbeli elnöke, Dall’ Asta Arnold, mint mindig, ezúttal is ott volt a kiállításon. A Marmomac töretlen népszerűsítéséért, a magyar-olasz kapcsolatok kiépítéséért oklevelet vehetett át Janina Mathiasztól, a veronai vásár magyarországi képviseletének vezetőjétől, illetve a hazai köves szervezet elnökétől, Molnár Sándortól és jegyzőjétől, Csapaucha Tamástól. A magyar delegáció megbeszélésen találkozott az Olasz Kőszövetség elnökével, Flavio Marabellivel.