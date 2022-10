Új térkőburkolat az udvar egy részén

A sárisápi képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy az idei évben megvalósuló rekonstrukciót teljessé teszik, ennek érdekében felújították az óvoda és bölcsőde épületének csapadékvíz-elvezető rendszerét, ezen kívül az intézmény csatorna- és ivóvízhálózatát is korszerűsítették. Utóbbi kivitelezés miatt az udvar burkolatát is cserélni kell, a szakemberek napokon belül elhelyezik az utolsó térköveket is a főbejárat előtti területen. Ezekre a kiegészítő munkálatokra összesen 4 millió forintot fordított az önkormányzat. Az idei beruházás lényegében a több éven át tartó óvodafejlesztésnek az utolsó fázisa volt. Az óvodába jelenleg 107 gyermek jár, emellett pedig a nyolc férőhelyes mini bölcsőde is maximális kapacitással üzemel.