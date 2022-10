Sétarepülés minden mennyiségben, több típussal, műrepülés, honvédelmi toborzósátor, katonai hagyományőrzők, lövészet, családi programok kicsiknek és nagyoknak! A mai napon, október 9-én is várnak mindenkit sok szeretettel a Kecskédi Repülőtérre, ahol garantálják a szervezők a feledhetetlen élményeket. Mi is ott voltunk, egy videót is hoztunk nektek kedvcsinálónak.

Aki már volt, és tetszett, az azért, aki pedig egy élménydús napot szeretne átélni a gyönyörű őszi időben, annak azért érdemes kilátogatni ma a helyszínre. A rendezvény ingyenes, az élmény pedig megfizethetetlen.