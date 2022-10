Az Agora előtt kialakított Utasellátóban készségesen útba igazították az érkezőket. Többféle irányba indultak buszok, hogy a városnak egy-egy olyan szeletét mutassák be, amelyeket ilyen formában még nem láthatott a helyi közönség.

A Tatabánya, Te édes! és az erőműi túrák több turnusban is várták az érdeklődőket. Az előbbi a város édes-kedves cukrászdáinak jellegzetességeit mutatta be. A csoportot a délután folyamán kísértük el. A STOP volt az első állomás, ahol az alapító, Rabóczky Jánosné és lánya, Sajdliné Rabóczky Beáta köszöntötte az utasokat. A város legrégebbi hagyományokkal bíró családi cukrászdáját 1975-ben nyitották Bánhidán. Hát év múlva helyezték át a székhelyüket Sárberekbe. Ma már harmincan dolgoznak itt, és megannyi díjat nyernek csodás kreációikkal, ízeikkel. A Barangoló utasai is nehezen tudtak választani a süteményekből. Megannyi íz, forma, és szín kellette magát. A tulajdonosok a Bányász szeletre és az újragondolt Rigó Jancsira hívták fel a figyelmet.