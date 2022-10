A megnyitón részt vett Tata polgármestere, Michl József is, aki elmondta, hogy a Tatai Ipari Park viszonylag fiatal a környéken, de már így is 1500 embernek biztosít megélhetést.

– Az ipari park kialakításával az volt a célunk, hogy Tatát tehermentesítsük. Azok az üzemek, amelyek eddig a városban működtek, költözzenek ki az autópályához közelebb. Ezt próbáltuk megtámogatni a helyi adó rendelettel is. Azok a cégek, amelyek kiköltöznek a városból kicsit kedvezőbben adózhatnak – magyarázta a polgármester. Michl József megköszönte, hogy a cég mintegy 90 családnak biztosít munkát. Illetve, hogy jótékonykodásával, társadalmi felelőségvállalásával mindig támogatják Tatát és az itt lakókat.