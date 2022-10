Az ukrajnai háború elől menekülő, bajbajutott embereket is támogatja az UNICEF Magyarország. Az ingyenesen elérhető HelpApp nevű mobilapplikációval a hazánkba érkező menekültek már négy nyelven érhetik el az információkat. A Magyar Suzuki Zrt. támogatásával a korábban bántalmazott gyermekek és fiatalok számára létrehozott, ingyenesen elérhető HelpApp applikáció egy komolyabb fejlesztés után őket is el tudja látni információkkal. Az értékes tartalom egy erre a célra létrehozott weboldalon keresztül is elérhető.

Az információs anyag olyan kérdésekben ad tájékoztatást, mint a menedékstátuszért folyamodás, itt tartózkodáshoz vagy harmadik országba tovább utazáshoz szükséges iratok beszerzése, hogyan tudnak Magyarországon munkát vállalni, milyen segélyekre, támogatásokra jogosultak.

– A Magyar Suzuki Zrt. már harmadik éve támogatja az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi munkáját – mondja Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője. – Idén az Ukrajnából hazánkba érkező családoknak és gyerekeknek is szeretnénk támogatást és valódi segítséget nyújtani. A célunk, hogy eligazodjanak a bonyolult jogszabályok és adminisztratív útvesztők között, és minél könnyebben átlássák, hogy a különböző problémákkal, kérdésekkel mikor kihez fordulhatnak. A HelpApp legújabb változata letölthető a Google Play online áruházakból.

Az UNICEF Magyarország munkájához azonnali támogatás küldhető Itt.