A jó hagyománynak megtartó ereje van.

– Ezzel az idézettel kezdte köszöntőjét Süttő Erika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének igazgatója. Arra utalt, hogy a járványhelyzet miatti két év kihagyás után újra nagy érdeklődés kísérte a neves szakemberek előadásait.

Michl József, Tata polgármestere arról beszélt, hogy a járvány után itt a háború, amelynek súlyos következményeit még csak most fogják megérezni a magyarok, s ez az egzisztenciális fenyegetettség mellett súlyos lelki gondokat is okoz. Ezért is van különösen nagy szerepe a mentálhigiénés szakembereknek ebben az időszakban.

Michl József polgármester és Dr. Zacher Gábor toxikológus is beszélt a járvány utóhatásairól

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nem meglepő módon az előadások is elsősorban a külső bajok lelki következményeiről és oldásairól szóltak. Elsőként Dr. Pilling János pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense beszélt arról, hogy miért hisznek sokan a csodát ígérő alternatív medicínákban a modern orvostudomány módszereivel és készítményeivel szemben.

Példaként hozta fel Steve Jobs esetét, hiszen az Apple-guru is inkább a csakranyitogatókban bízott az orvosok helyett, amikor rákos daganatot diagnosztizáltak nála. Amikor orvosokhoz fordult, már későn tette, pedig a kezdeti stádiumban 99 százalékban gyógyítható lett volna a betegsége.

Függőségek, jövőkép és relaxáció - Dr. Zacher Gábor toxikológus a járvány hatásairól beszélt. Kitért az antidepresszánsok és az alkohol nagyobb mennyiségű fogyasztására éppúgy, mint a netfüggőségre vagy az elhízásra. Pál Feri atya arról tartott előadást, hogy az általános jóllét nem csak a jelenben, hanem a múlt eseményeinek pozitív felfogásában is megjelenik. Dr. Lőke János pszichiáter a relaxáció gyakorlatáról és élettani hatásairól, Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns a leépüléstől a felépülésig tartó útról, míg Dr. Rumszauer Miklós püspöki lelkész a szolgálatban rejlő örömről beszélt. Ezen előadásokról később számolunk be részletesebben.

De mégis miért hisznek sokan az alternatív gyógymódokban az orvostudománnyal szemben? Dr. Pilling János szerint elsősorban azért, mert gyors gyógyulást ígérnek. De az is egy ok, hogy a szakorvosok korában minden területen csak egy résszel foglalkoznak az orvosok, míg az alternatív gyógyászok azt ígérik, egy egészben látják és tudják gyógyítani a bajokat.

A szakember szerint jól hangzik az is, hogy az ősi és természetes gyógymódokat hangsúlyozzák a mesterségesen előállított gyógyszerek mellékhatásaival szemben. Ráadásul sokkal bonyolultabb egy szakorvosi vélemény értelmezése, mint egy alternatív gyógyász egyszerű, mindenki számára érthető kommunikációja. S erre csak ráerősít, hogy a betegek az ismereteiket nagyrészt a családtól, barátoktól és az internetről szerzik.

Dr. Pilling János szerint nagy probléma, hogy az orvosok sem nagyon beszélnek az alternatív gyógyásztról, pedig ez hasznos lenne. Nem egy esetben a negatív hatásokra, más esetekben pedig a pozitív hozadékra is felhívhatnák a figyelmet. Utóbbi például egyes gyógynövények, az akupunktúra, a masszázs vagy az aromaterápia esetében.