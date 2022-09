Járványhatás - A koronavírus-járvány nemcsak a budapesti lakások bérleti díjaira gyakorolt sokkszerű hatást, hanem a bérlők életkor szerinti összetételét is jelentősen befolyásolta. Egy bérbeadási platform több mint 30 ezer fővárosi bérlő adatai alapján számol be arról, hogy a koronavírus-járvány kitörését követően megugrott azoknak a fiataloknak a száma, akik saját bérlemény helyett továbbra is a szülőkkel egy háztartásban élnek. Míg 2019-ben a bérlők 56 százaléka a 18–25 évesek közül került ki, 2021-re 35 százalékra csökkent e korosztály aránya – állapítják meg.