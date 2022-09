A programok szombat délelőtt kezdődnek, kezdetét veszi a sokak által várt főzőverseny. Schmelczné Bajmóczi Ildikó, az egyesület vezetője lapunknak arról számolt be, idén a résztvevőknek gulyást kell készíteniük. Emellett a süteménysütő verseny sem marad el.

A rendezvényt interreges pályázati forrásból finanszírozzák, és egy ismert vendéget is tudtak hívni, Beleznay Endre színészt, aki műsorvezetőként lesz jelen, illetve riportokat készít majd a jelenlévőkkel. A választás nem véletlen, hiszen az előzetes igényfelmérés során rá szavaztak a legtöbben.

Ezen kívül komáromi civil szervezetek is fellépnek, valamint a felvidéki Kamocsa delegációja is érkezik, csapatuk speciális ételüket, a híres kamocsai pogácsát is elkészíti a családi napon. Izgalmas bűvészműsorral is készülnek a szervezők, lesz lovasbemutató, buborék show, mese, valamint kézműves termékekből piac is nyílik. Délután az is kiderül, kinek sikerült legjobban az étele, majd Derzsi György színművész, operetténekes lép fel.