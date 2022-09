Egyes portálok szerint hazánkban egyre népszerűbbek a péntektől vasárnapig tartó gigalagzik. Szász Hubától megtudtuk, hogy megyénkben sem tájidegen dolog a többnapos lakodalom. Ha a most 45-55 éves házasokat kérdeznénk meg, hogy milyen volt az esküvőjük, rengetegen elmondhatnák, hogy az esküvő hetén hétfőtől zajlottak az előkészületek. A házasságkötés szombaton volt, az utómunkálatok a következő hét közepéig is eltartottak.

– Megyénkben Kesztölcről, Piliscsévről és számos más településről is lehet most ezüstlakodalmat ünneplő pároktól történeteket hallani az esküvőjükről, ami két helyszínen volt megtartva, mert akkora násznép volt. Mára azonban az ilyen lagzik száma lecsökkent, avagy teljesen eltűntek, többnapos esküvőt ma már jószerével úgy tartanak, ha valaki egy távoli helyen tartja a menyegzőt. Ott már pénteken elkezdődik a vendégek fogadása, szállás elfoglalás, elő vacsora. Szombaton van a ceremónia, vasárnap pedig

egy morzsapartival zárnak – mondta.

Napokig mulattak

A kesztölci vőfély háromnaposat még nem, de kétnapos esküvőket már több alkalommal is levezényelt vidéken, melyek a szolgáltató és a résztvevők részére is fárasztók. A szombat a hagyományos vendégvárással kezdődött, majd a kikéréssel, menettel, szertartással és mulatással folytatódott. Vasárnap újra összejött a násznép, az ünneplés estig tartott.

– Egy modern, többnapos lakodalom esetében a ceremóniát megelőző és követő napon gyakorta szerveznek a párok a násznépnek csapatépítő jelleggel valamilyen, az esküvőtől független programot. Például focimeccset, kézilabdát, közös környékbeli rövid túrát, lovaskocsis utazást – tette hozzá.

Szász Huba elmesélte azt is, hogy a régi szokásokat sok esetben egyszerűsített formában, minimálisan idézik fel. Például, ha nincs vonulás, akkor ott a menetet csak formálisan játsszák el úgy, hogy a vőlegény érkezik a násznéppel, hogy kikérje a menyasszonyt. Van arra is példa, hogy az ötleteket a jegyespár elvárásainak megfelelően, videók alapján emeltek a forgatókönyvbe.

Ajándékkal számolnak

Megfigyelhető, hogy sokan úgy kalkulálnak, hogy visszajöhet az esküvő ára. Hódít az is, hogy kaparós sorsjegyet kérnek a vendégektől, de nem lehet alapozni az áhított nyereményre. A menyasszonytáncnál is akkor lehet csak nagyobb bevételre számítani, ha közben kéri a pár a borítékot, ha külön van ajándékozás, kevesebb összeg jöhet be. Ezért célszerű, hogy ha az esküvő napján a szolgáltatóknak fizetendő tiszteletdíjat előre elkészítik egy borítékba, így nem az ajándékok felnyitása után szembesülnek azzal, ha nincs elég pénz.

Az idei év eddig kellően mozgalmas és az ősz is tartogat bőven munkát a vőfélyek számára, de az emelkedő árak sok mindent befolyásolnak. Vannak, akiknek nem a pénz, hanem az elvárások teljesülése a legfontosabb. Ha viszont valaki kicsúszik a költségvetésből, akkor először a létszámot kell csökkentenie, úgy az ételre-italra, szállásra és köszönőajándékra fordított összeg is redukálódik.