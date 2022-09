Évtizedekkel ezelőtt az általános iskola elvégzését követően mindenki kőművesnek, vagy vájárnak jelentkezett a faluban, hiszen a helyi bánya munkalehetőséggel is szolgált. Én is vájár szerettem volna lenni, végül meggondoltam magam

– idézte fel élete korai szakaszát Kochnyák Sándor, aki végül és Oroszlányban, a szakmunkásképzőben a vasszerkezeti-lakatos szakmát tanulta ki. Tanulmányai befejezését követően a megyei fémipari vállalatnál helyezkedett el, ahol inasként az Ikarus 200-as szériájú buszok alkatrészeinek gyártásában vett részt. Mint mesélte, kiküldetésben járt a csepeli autógyárban, illetve Mátyásföldön is, ahol elnyerték végleges formájukat a járművek.

Akkoriban négyen-öten dolgoztunk egy alvázon, melyet hármasával vittek Csepelre. Ott beszerelték a buszokba a motorokat, majd a szerkezetek pedálokat és fülkéket kaptak. Mai viszonylatban egészen elképzelhetetlen, de akkor ebben az állapotban, a saját kerekein gurultak át a mátyásföldi üzembe.

– mesélte Kochnyák Sándor, aki 1979-ben számolt le a cégtől, igaz akkor már CO hegesztőként dolgozott ott, mivel a vállalat profilja időközben átalakult. Járműalkatrészek helyett kereskedelmi gépeket, berendezéseket, vegyes tüzelésű üstöket, kávédarálókat, kávéfőzőket gyártottak.

– Azután a Kőbányai Gyógyszerárugyár dorogi telephelyére kerültem karbantartó lakatosként. Nyugdíjazásomig 38 éven át dolgoztam Dorogon, több üzemet is megjártam, még raktáros is voltam – foglalta össze.

Fontosak a hagyományok

Kochnyák Sándor kétéves volt az 1956-os forradalom- és szabadságharc idején. Szülei szlovákul beszéltek az otthonukban arról, hogy érkezik az ellenség, ő pedig kihallgatta őket.

Idu ruszi bojím! Vagyis: jönnek az oroszok, félek! Ezt mondtam édesanyámnak, miután meghallottam, hogy miről beszélnek. Ő később mesélte el nekem ezt a történetet, mely egyben az első, szlováksághoz köthető emlékem.

– árulta el, és mivel fiatalkora óta érti és beszéli is a nyelvet, így Oroszlányban egy osztálytársával, illetve később az egyik oktatójával is könnyedén társaloghatott szlovákul, így az ott eltöltött évek alatt sem kopott meg a nyelvtudása.

– Nagyon szeretem, ha egy olyan helyre látogathatok, ahol beszélnek szlovákul. Például, ha Kesztölc két felvidéki testvértelepülésére, Búcsra és Felsőkirályra utazunk, akkor ott mindenkivel megértjük egymást. Vagy amikor mi rendeztük meg a pilisi szlovákok bálját, ott is könnyen szót váltottam bárkivel, annak ellenére, hogy mi Kesztölcön egy keményebb, Magyarországon egyedülálló nyelvjárást beszélünk – mondta.

Mivel kifejezetten szereti a hagyományokat és szeret énekelni, ezért Kochnyák Sándor 30 évvel ezelőtt belépett a Kesztölci Pávakörbe. Az eltelt évek alatt számos helyszínen felléptek, a Szépművészeti Múzeumban, Magyarország távolabbi pontjain és Szlovákiában is számos sikerben volt részük. Rengeteg elismerést kaptak, de arra a legbüszkébb, hogy felesége, Petróczi Ágnes, a Közép-Európai Népzenei Fesztiválon szólóénekesként különdíjban részesült.

– Tavaly lett ötvenéves a pávakör, örültünk neki, hogy a járványhelyzet ellenére megünnepelhettük az évfordulót. Szomorú viszont, hogy a fiatalok nem szeretnének csatlakozni hozzánk, pedig fontos lenne, hogy tovább vigyék a hagyományokat – jegyezte meg.

Ötödik képviselői ciklus

Kochnyák Sándor a rendszerváltás után Radovics István polgármestersége idején került be először a képviselő-testületbe, azóta még négyszer választották meg. Elmondása szerint első képviselői megbízatása előtt szomszédjával gondoltak egyet, hogy megmérettetik magukat és végül mindketten mandátumot szereztek.

– Az elmúlt évtizedek alatt számtalan projektben vettem részt, ha kellett, a társadalmi munkából is kivettem a részem. Az egyik legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy Simonek Antal barátom, korábbi képviselőtársam közbenjárására a busz Kesztölc falu felső végére is felmegy, ahová a testület tagjaival építettünk megállót. A lakosok azóta is nagyon örülnek ennek – említette.

Mindemellett Kochnyák Sándor a rendezvényeken is aktív szerepet vállal. A bőgőtemetéskor, illetve a szüreti felvonuláson ő szokta alakítani a kisbírót. Elmesélte, hogy régebben farsang alkalmával a szokásokhoz híven társaival elmentek házakhoz „tojásokat lopni”, melyeket az egyik kocsmában sütöttek meg.

Kochnyák Sándor harminc éven át vőfélykedett, számos helyen mutatta meg tudását

Fotós: W. P. / Forrás: 24 Óra

Idén májusban a helyi művelődési ház sikeres pályázataként idézték fel a tradicionális kesztölci esküvőt. Az eseményen természetesen Kochnyák Sándor volt a vőfély, aki olyan precízen és hitelesen bonyolította le a rendezvényt és irányította a násznépet, mintha valódi menyegzőről lenne szó.

Az egész évben, illetve a szlovák esküvőn nyújtott teljesítményével szolgált rá arra, hogy idén a Szent István-napi ünnepségen ő kapta meg a képviselő-testülettől az „Év Embere” elismerést. Az oklevelet és az emlékérmet Farkas Krisztina polgármester adta át az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, míg Erős Gábor országgyűlési képviselőtől egy egyedi, a kesztölci pincesort ábrázoló festményt kapott.