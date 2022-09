Egy írótársa, Fekete Margó hívta fel Kothenc Mária figyelmét egy pályázatra. A téma, vagyis a természetvédelem, klímaváltozás, felkeltette az érdeklődését. Az érdeklődésből tinédzserekről szóló történet kerekedett.

– Először kutattam a témában, utánaolvastam például annak, hol is tart most a föld. Sokat tanultam. Ajánlom mindenki figyelmébe ezúton is Greta Thunberg: Ég a házunk című könyvét. Megdöbbentő figyelemfelkeltés a klímakatasztrófára és a túlfogyasztás veszélyeire. Később kihívást és fejtörést jelentett úgy fogalmazni, hogy érdekelje a tiniket. Próbaolvasóimtól, a 12 éves Vad Anna Mirától és Nagy Zsombortól sok jó tanácsot kaptam, ahogyan az anyukáktól és az egyik nagypapától is. A három generációtól érkező véleményeket „összefésültem.” Ahogy a szereplők mondanák, tök király és megható, tanulságos sztorik álltak egymás mellé, mögé – mondja a Tatabányán élő, gyerekeknek és felnőtteknek is meséket író Mária.

Különböző okokból bízzák a szülők gyerekeiket a természetet kedvelő és féltő Laci bára és Zsike nénire. Négyen a 2018-as évből érkeznek a farmra, Kada pedig 400 évet utazott vissza az időben. Elárulhatjuk, hogy elválaszthatatlan barátokká válnak, de addig persze sok minden történik. Veszekednek egymással. Madarakkal és lovakkal ismerkednek. Egyikük gyógyul, másikuk gyógyít. Tanulnak és tanítanak. A rosszabbik énjük elhalványul, a jobb megerősödik. Sírnak, nevetnek – az utóbbiból lesz több és több.

Az ismeretterjesztés átszövi a történeteket. Igyekeztem úgy adagolni, hogy emészthető, érthető legyen.

– folytatja Mária, hozzátéve, reméli, hogy sikerül felkeltenie az érdeklődést környezetünk szépsége és megóvásának fontossága iránt.

– Jó lenne például, ha elfogadnák az emberek, hogy a fák a természet őrei, és ha „leváltjuk” őket, ültessünk másikat. Gonosz emberek is felbukkannak, gonosz tervekkel és tettekkel. Meg lehet őket szégyeníteni, el lehet velük bánni, akár még a gyerekeknek is, de nem mindegy, milyen módszert választunk. Nagyon fontos a kissé elidegenedett világunkban a barátság érzésének kiemelése és a találékonyság, a humor, amely átsegíti a szereplőket a nehéz helyzeteken is – fogalmazott Mária.

A szerző Tatabányán él, de Környén van egy nagy kertje, ahol megvalósít jó néhány dolgot abból, amit a könyvében leír. Régebben egy kiadós eső után ott egy hajón érezte magát, ha kinézett az ablakon, az utóbbi években nyaranta többször is sivataghoz hasonlított. Ez is lökést adott ahhoz, hogy írjon a klímavédelem fontosságáról: az élhető jelenről, hogy élhető legyen a jövő. Szeretné, ha minél többen olvasnák el a regényt.

A Holnap Magazin kiadóval arra gondoltak, hogy a fiatalok szívesebben veszik kézbe a mobiljukat, és más, számukra fontos digitális kütyüiket, ezért a kötet e-könyv formában is elérhető, amihez a Holnap Magazin kiadó webáruházból lehet hozzájutni. A papíralapú könyveket a szerző forgalmazza. És még egy terjesztő: – A jövődbe viszem! – mondja majd Kada, aki előbb-utóbb majd visszatér látogatóba.