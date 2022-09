Bagdán Boglárka duális agrárszakképzésért felelős miniszteri biztos arról beszélt, a gazdanapok a hazai agrárium kiemelkedő eseménye, a gazdatársadalom ünnepe, a magyar mezőgazdaság sikereinek seregszemléje. Hangsúlyozta, ebben az esztendőben is több súlyos kihívással kellett szembesülni az agrárium területén. Ezek közé tartoznak a rendkívüli időjárási körülmények, a magas árak és a munkaerőhiány.

– A magyar gazdák mégis minden nehézség ellenére munkájukkal biztosítják a folyamatos termelést és a minőségi élelmiszerellátást, amelyért mindannyian hálásak lehetünk – hangoztatta a miniszteri biztos. – Meg kell becsülnünk a megszerzett tapasztalatokat, az elvégzett munkát és a kivívott sikereket.

Hozzátette azt is, ezek a kihívások akár távol is tarthatnák a fiatalokat a mezőgazdaságtól, de a számok szerencsére nem ezt mutatják. Úgy vélte, hazánk sikerének titka a vidék megerősítése, ez pedig csak akkor lehetséges ha egyre többen választják az agrárium által kínált képzéseket.

Sándorfy András, a Marton Genetics ügyvezető igazgatója arról számolt be, a diákok ezúttal a világ legnagyobb jurtáját is megtekinthetik, amelyet a gazdanapokra is elhoztak. Az ügyvezető igazgató kitért arra is, az itt megjelent tanulók nem csak a jelen, hanem a jövő agráriumát is egyaránt képviselik.