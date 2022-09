Az érettségi után elkerült a Szarvasi Főiskolára, ahol agronómus lett, eközben az NB II.-es Szarvas és a Békés megyei első osztályban vitézkedő kondorosi csapatban is futballozott. Felsőoktatási tanulmányaival párhuzamosan a szarvasi Halászati Kutatóintézetben haltenyésztési ismereteket is szerzett. Kiskőrösön töltötte sorkatonai szolgálatát és ott ismerkedett meg a tanári pályával is: egy őrnagy felfigyelt rá, akinek köszönhetően az alapkiképzés után taníthatott a laktanyában működő iskolában.

– Úgy megtetszett, hogy azt mondtam, hogy ha leszerelek, akkor tanár akarok lenni – mondta, majd hozzátette, hogy édesapja ajánlotta neki a pilismaróti iskolát, ahol 1985. augusztus elsejével kezdett el tanítani.

Osvald Zsolt és a híres halfelismerő versenye

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Osvald Zsoltnak a pedagógusi pálya mellett a sport továbbra is fontos volt, ezért csatlakozott a pilismaróti futballcsapathoz is, melynek akkor édesapja volt az edzője, ő pedig 1985 augusztusától a serdülőket vezette. Később abbahagyta az aktív labdarúgást, ezzel párhuzamosan egyre több feladatot vállalt a klubnál.

Osztályfőnök: Bicskei Bertalan

Megesett, hogy az általa irányított pilismaróti serdülő csapat bajnoki címért vívott küzdelmet az esztergomi serdülő gárdával, melyet akkor immár édesapja vezetett. Az Esztergomnak már a döntetlen is elég lett volna az aranyéremhez, míg a Pilismarótnak mindenképpen győznie kellett. Félidőben a Pilismarót vezetett 2:0-ra, ám a találkozó 2:2-es eredménnyel zárult, így az Esztergom lett a bajnok.

Persze a későbbiekben is szép sikereket ért el csapataival, emellett új pozícióval is megbízták. 1996. október 23-án adták át a Nyírő Csaba Sportcsarnokot, melyet kilenc éven keresztül szintén ő vezetett.

2005-ig húsz tanéven át tanítottam Pilismaróton, mígnem Sóron Tibor barátom átcsábított Esztergomba. Tizennégy évig az esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnokban szerveztem a rendezvényeket

– idézte fel.