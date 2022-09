A Szabadság téren álló neobarokk Petőfi Sándor Általános Iskola 1928-ban évvel Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskolaként kezdte meg működését. A trianoni békediktátum után a város déli része polgári iskola nélkül maradt és a város lakóit mindez arra késztette, hogy polgári iskola felállítását kérjék a vallás– és közoktatásügyi minisztertől, gróf Klebelsberg Kunótól. A miniszter a római katolikus leányiskola felszentelésén a polgármester üdvözlő beszédére válaszolva a következő szavakkal tett ígéretet a város lakosai előtt:

Az egyik munkát befejeztük, a másikat megkezdjük. Még ez évben felépítjük a polgári iskolát.

Forrás: petofikomarom.hu

Az iskola tervét Walder Gyula műegyetemi tanár készítette. A nevelők és a tanulók 1928. augusztus 6-a és 7-e között költöztették át az iskola felszereléseit az új épületbe. Az udvart az 1933/34-es tanévben kerítették be 9 ezer 105 pengő költséggel. 1937. május 3-án hétfőn délután 4 órakor nagyszabású ünnepély keretében gróf Klebelsberg Kunó emlékére, Alapy Gáspár Komárom város polgármestere emléktáblát leplezett le az intézmény falán.

Az emléktáblát később eltávolították eredeti helyéről, majd kalandos körülmények között a 70. évforduló alkalmából restaurálva visszakerült méltó helyére. A II. világháború alatt az iskolában német tábori kórház működött. A tanítás 1945 szeptemberétől indult újra. Az iskola neve I. sz. Általános Iskola lett, majd 1952-től Petőfi Sándor Általános Iskola néven működött. Az iskolában 1975-ben indult az első testnevelés tagozatos osztály, írj a Komáromi Értéktár.

Forrás: Kemma.hu

Molnár Csabáné Alíz, az intézmény vezetője, a 95. tanévnyitón elmondta: idén, közel 400 gyermek kezdi meg a 2022/23-as tanévet, a két induló első osztályban pedig 39 kisdiák ismerkedik majd az írás, olvasás sokszor nehéz, de végül ingen sok örömet és élményt ad ó tudományával.

Az igazgatónő a gyerekeket arra kérte, hogy ahogyan eddig is, az idei évben is tartsák be az iskola szabályait és a Petőfi-iskola nevéhez méltóan viselkedjenek tisztelettudóan, s így váljanak aktív, lelkes petőfis diákokká.

A szülők felé fordulva az intézményvezető hangsúlyozta: higgyenek és bízzanak gyermekeikben, képességeikhez igazodó célokat tűzzenek ki eléjük, és mindenben támogassák őket.

Ez egy szép, hosszútávú program, mely kitart egy életen át. Hiszem, hogy hálás, érdeklődő tanítványokra, együttműködő szülőkre és befogadó pedagógusközösségre találnak nálunk

- zárta gondolatai Molnár Csabáné Alíz.