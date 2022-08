A tízéves évfordulón katonai tiszteletadással vonták fel a nemzeti színű lobogót. A rendezvénysátorban Nyáriné Jolsvai Anikó, az ünnepség moderátora felidézte, hogy a 2012-es emlékmű állítás megálmodója Lőrincz Attila volt, akit ezután színpadra is szólított. Az ötletgazda ismertette, hogy 2012-ig a nemzeti ünnepeket, megemlékezéseket Dobozi Mihály szobránál tartották.

– Sajnos községünknek nem volt olyan emlékműve, ami tematikusan megjelenítette volna a nemzeti, történelmi eseményeinket. Amikor 2010-ben beválasztottak a kulturális bizottságba, akkor komolyan vettem a megbízatást, és szerettem volna, ha falunkban is megjelenik a nemzeti és a nemzetben való gondolkodás, mindenféle pártpolitika teljes kizárásával – hangsúlyozta Lőrincz Attila.

László Attila is énekelt az ünnepségen (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Az ötletgazda beszélt arról is, hogy tíz éve szinte az egész falu a kezdeményezés mellé állt, ki anyagilag, ki fizikai munkával, ki mindkét módon támogatta a projektet. Öt hónap alatt el is készült az alkotás, melyet 2012. augusztus 12-én fel is avattak és felvonták rá a megszentelt lobogót.

Ezután a jelenlévők állva fogadták az országzászlót, melyet előbb dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök, majd nagytiszteletű Gerecsei Zsolt református esperes is megáldott. Az ünnepség később az emlékműnél folytatódott, ahová a jelenlévők a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, a Történelmi Vitézi Rend, az 1956-os nemzetőrség és az Esterházy Huszárezred vezetésével vonultak át.

Dr. Szakács Ferenc Sándor is beszédet mondott (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Hunyadi Balázs polgármester hangsúlyozta: akik megálmodták az alkotást, azoknak a nemzet nemcsak egy szó, hanem egy eszme, a lélek és az erkölcs tiszta érzete. Dr. Szakács Ferenc Sándor teológus, történész kiemelte: szükségünk van olyan közös megemlékezési pontokra, melyek legfontosabb történelmi pillanatainkat juttatják eszünkbe.

A beszédek után elsőként Hunyadi Balázs, Erős Gábor országgyűlési képviselő és dr. Veres Zoltán megyei jegyző koszorúzott, majd több szervezet tagja, elöljárója is fejet hajtott. A tíz éves jubileum jegyében a polgármester emléklapot nyújtott át azoknak, akik egykor hozzájárultak a projekt megvalósításához. Az évfordulós ünnepi műsor további részében a Csillag Születik című tehetségkutatóból ismert László Attila, a Voce Sonora kamarakórus és a Magyar Honvédség Katonazenekara működött közre.