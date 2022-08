A város vezetője elmondta, az intézményben látogatási tilalmat is elrendeltek a közelmúltban. Hozzátette, sok az új fertőzött, ami nem csupán az országos számokban mutatkozik meg, hanem a városon belül is érzékelhető. Mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát, mert az oltottak nagy valószínűséggel enyhe tünetekkel vészelik át a betegséget. A fent említett két napon 9-től 18 óra 30 percig lehet kérni az oltást.