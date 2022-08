Sziámi történelem - A legkorábbi ilyesfajta lelet egy 120 millió évesre becsült kétfejű Hyphalosaurus fosszília. Embereknél az ókortól fogva maradtak fenn ilyen kettős torzokra utaló feljegyzések és emlékek. Többek szerint Ianus, a kétarcú isten figuráját is kettős torzok ihlethették. Sok korabeli orvos, mint például Ambroise Paré részletes és változatos esetleírásokat közöltek kettős torzokról és más rendellenességekről, bár ezek közt ekkor még előfordultak mitikus lények is. Az első név szerint ismert kettős torzok a „biddendeni kisasszonyok”, Mary és Eliza Chulkhurst voltak, akik 1100-ban születtek Biddendenben (Kent, Anglia), bár létezésük kérdéses. Amennyiben valóban éltek, a derekuknál lehettek összenőve. A legenda szerint 34 éves korukig éltek így, mikor Mary meghalt. Ekkor le akarták választani az életben maradt Elizát testvéréről, állítólag azt mondta: „együtt jöttünk, együtt is megyünk”. Hat órával később ő is elhunyt.