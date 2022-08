Játszóházak - Rendes Niki elmondta, hogy 2020-ban fogadták be őket az emlékházba, nem is tudnának tökéletesebb helyszínt elképzelni a táborozásra. Ez a fő helyszínük, de máshol is szívesen rendeznek játszóházat. Korábban csak nyaranta, idén már tavasszal is volt kétnapos programjuk, a jövőben az összes tanulmányi szünetben is lehetnek foglalkozások. Céljuk, hogy a gyermekek minél többet legyenek a szabadban és éljék át a természethez való kapcsolódás örömét.