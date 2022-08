Minden ötödik lakástűzért a kémény a felelős - Sokan nem tudják, hogy az elmúlt években hogyan is változtak a kéményseprés szabályai. Ahogyan arról korábban írtunk: 2016. január 1-jén az országgyűlés díjmentessé változtatta a kötelező kéményellenőrzést. Erre azért is volt szükség, mert a díjtétel miatt sokan inkább nem engedték be a szakembereket az ellenőrzésre. 2018 januárjától pedig újabb változást vezettek be: az egylakásos ingatlanoknál a lakónak kell külön megrendelnie a szolgáltatást, ami továbbra is ingyenes maradt, míg a társasházakat továbbra is szervezetten ellenőrzik. Varga Mihály Sebestyén hozzátette, a kémények, tüzelő-fűtő berendezések ellenőrzésével a lakástüzek nagy hányada megelőzhető lenne. Megyénkben tavaly 54 esetben riasztották a tűzoltókat kéménytűz miatt. A statisztikák szerint minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik, de vannak más okok is, amiért érdemes minden évben a kéményt ellenőriztetni.