Több variáció is felmerült, és születtek különféle összevonások más intézményekkel, végül cigány nemzetiségű iskolaként működhetett tovább. Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozásokkal próbálják bevonni a szülőket is. Hatalmas munkát végeznek az itt oktató pedagógusok.

Aktívabban bekapcsolódna a város kulturális életébe - A napközis nyári táborokkal is összeforrt Pintér Péter neve. Húsz évvel ezelőtt az utolsó két hetet, majd egy évvel később már az egész tábor életét irányította. A Gyémánt Fürdő felett fogadták korábban a városból érkező több száz gyereket, majd lekerültek az Éltes-iskolába. Az intézmény felújítása miatt az idén a Herman-iskola üres szárnyában szervezték meg a tábort.

– Büszke vagyok a diákjaimra, akik közül sokat gyerekként ismertem meg táborokban, majd később pedagógusként segítették, segítik a munkánkat – meséli Pintér Péter, aki az elmúlt évtizedekben nem sokat pihent.

– Szorgalmi időszakban az iskola, nyaranta a táborok szervezése kötötte le az időmet. Azt tervezem, hogy most majd aktívabban bekapcsolódok a város kulturális életébe. Annak idején ugyanis irodalmi esteket, kiállításokat is szerveztünk. Emellett rendezgetném írásaimat is.