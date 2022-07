Mint Csóka Ferenc, az Esztergomi Éremgyűjtők Egyesülete és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE) vezetője elmondta, számukra is nagy esemény volt az Aranybulla emlékérem kiadása, mely már május 20-a után pár nappal is csak 7500 forintért lehetett megvenni az online licitportálokon. A MÉE vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy tagjaik számára ez a különleges méretű és kivitelezésű érme továbbra is a kibocsátási áron, azaz 5000 forintért kapható.

Most, amikor a legkülönfélébb spórolási és értéktartási módokat keresik és hirdetik az országban, nem tűnik rossz befektetésnek a numizmatika, legalábbis az adott érme értéke erejéig. A vezető a múlt vasárnapi börzéről elárulta, hogy évente négy alkalommal tartja a helyi egyesület Esztergomban. Ezen a gyűjtői találkozón a felvidéki numizmatikusok is gyakorta részt vesznek, ezzel is gazdagítva a kiállítás, vásár élményét. A közel negyven fős esztergomi éremgyűjtő közösség jó értelemben vett megszállottságára jellemző, hogy minden héten, csütörtökön 18 órától tartanak összejövetelt, általában a művelődési házban, de ottani kulturális rendezvény esetén mostanában a Pór Antal téren lévő Vöröskereszt székházban.

Csóka Ferenc azt is elárulta, hogy ezek a csütörtöki találkozók azért is fontosak, mert ekkor hozza le Budapestről az aktuális újdonságokat, ami köszönhető annak, hogy a Magyar Pénzverő Zrt. évente több, mint egy tucat új emlékérmet bocsát ki, de egy-egy éremből is többféle névértékűt és többféle fémből, nemes- vagy színesfémből készítettet.

Az egyéni vásárlókat nem preferálják úgy, mint a szervezett gyűjtőket, a Magyar Pénzverő Zrt. a MÉE tagjainak kérés esetén eleve biztosítja új és újabb megjelenő éremkülönlegességeket, mondta az esztergomi szakértő, aki hozzátette, hogy az előnybe részesítés titka, hogy az egyesületek nem egyszer több ezer darabot vásárolnak az új érmékből. A beszélgetés során felidéződött, hogy Esztergom milyen fontos központja a magyar éremgyűjtők társadalmának. 2019-ben e településen tartotta az MÉE a Hóman Bálint Szabadegyetemet, illetve Esztergomban volt a gigantikus méreteket öltő országos vándorkiállítás is.