A Nyáresti vetítések a tervek szerint most is a szabad ég alatt valósulnak meg. Ezúttal három filmmel készülnek, közös bennük, hogy mindegyik a dráma és a humor különös elegyével szórakoztat. Az első alkotást augusztus 5-én, pénteken, 20.30-tól láthatják az érdeklődők. Az igazság bajnokai című dán fekete vígjáték létfilozófiai kérdéseket is felvet, és törékeny családi kapcsolatokat ábrázol, egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató alkotás.

Az Igazság bajnokai című filmet is vetítik

Forrás: beküldött

Egy héttel később 20.30-tól a Kilakoltatás című magyar dramedy-t (filmdráma komikus jelenetekkel) láthatják a kultúrakedvelők. A mozi egy adósságspirálba került idős asszony és az ifjú végrehajtó – időnként groteszkbe hajló – „összecsapásáról” bontja ki a szálakat. 19-én 20.30-tól pedig a Szerelmes nehézfiúk című francia–belga drámát láthatják. Egy drogbanda tagjairól nehéz elképzelni, hogy éppen a szerelem teríti le őket. A Nyáresti vetítések fináléjában bemutatott francia film főhőseivel pedig éppen ez történik.