Mielőtt elkezdődtek volna a kulturális programok, a húrok helyett a fakanalak közé csaptak a résztvevők és kezdetét vette a főzőverseny. Az apróságok egész nap díjmentesen használhatták a trambulint és a lánchintát, de egy órán keresztül habparti várta lelkes közönségét a tűzoltók jóvoltából. A sport sem maradhatott említés nélkül: teqball egyéni és páros versenyén szurkolhattunk a helyszínen, de a focipálya széléről is buzdíthattuk a játékosokat. Az állatbarátoknak kis kedveztek a szervezők: Péter Szilárd a majki pusztai ménesről tartott előadást.

A nap nem érhetett véget színpadi programok nélkül: Csonka Tibor, valamint Rostás Csaba és zenekara mulattatta a szép számmal megjelent közönséget. Többen voltak, akik nem tudtak lábaiknak parancsolni és táncra perdültek a hangzatos dallamokra. A programok jó része önkormányzati és megyei támogatással jött létre, amit Babai János nemzetiségi elnök külön megköszönt.

Nagyon aktívak az oroszlányi romák, mindezt az éves közgyűlésükön elfogadott programterv is bizonyítja. Tavasszal romabált szerveztek, amit a helyi nemzetiségi önkormányzat és a Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesülettel közösen valósított meg a Fekete István Sportcentrumban.

A márciusi program a Belügyminisztérium támogatásával jött létre. Szerveztek még horgászversenyt és folytatták a fent említett hagyományos rendezvényüket, a családi napot a sárgatömbnél. A Balatonra tervezett fürdőzési lehetőségről is döntöttek a képviselők, hátrányos helyzetű cigánygyerekek számára.

A közelmúltban 150 adag húsos káposztát főztek a Szent Borbála téren, aminek nagyobb része a Családsegítő Szolgálathoz került, de az óvárosban, valamint a Nyíres-dűlőben élőknek és a nyugdíjasoknak is jutott belőle. Nagyszabású rendezvényük, a romanap, július 19-én lesz. A program szerint helyi nemzetiségi együttesek is fellépnek a szabadtéri színpadon, de a főtér környékén is várhatóak kísérőprogramok.