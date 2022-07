Lődi Péter táborvezető, az Agora képzési- és közösségfejlesztő munkatársa kérdésünkre elmondta: majdnem minden napnak más fantasy tematikát adtak. Az egyik legnépszerűbb Harry Potter mellett a Star Wars világa. Készítettek a gyerekek varázspálcát maguknak, s a könyvből több varázsigét is megtanultak, s így párbajoztak a csoportok. A „Vingardium leviosa” az egyik legközismertebb, természetesen többször is elhangzott a nap folyamán. Szerencsére, mindenki és minden a helyén maradt, s a varázslat oda-vissza működött.

A Star Wars kapcsán fénykardokat is alkottak: krepp-papírból állították össze őket.

− Végtelen potenciál van a Gerecse Kapujánál. A helyszín tökéletes – mondta Lődi Péter. – Még a via ferrátázás kapcsán is be tudjuk vonni a fantasy témáit.

A kis csapat a héten megmássza még a végzet hegyét is, ahonnan mindenki ledobhatja a gyűrűt, amelyet korábban elkészített. Ezzel újabb csoda teljesedik majd be. Fakardok is várják, hogy a táborlakók kézbe vegyék őket. A népszerű Vaják sorozatból elevenítik meg a szörnyvadászokat. Applikáció segítségével készült egy kincskereső útvonal is, amely az erdőbe, a kilátóhoz, az emlékműhöz vezeti a hősöket, ahol különböző próbatételek várják őket.

– A fiatalok egy-egy jelenetet is színpadra vittek. Ezeket rögzítettük, és majd pénteken, a táborzárás után eljuttatjuk a szülőknek is.

Érzékenyítő órákat is tartanak - Tizenhatan érkeztek a különleges táborba. A legifjabb 5,5 és a legidősebb 13 éves. Lődi Péter elmondta: az Agora több tábort is szervez a nyáron különböző tematikákkal. A Majki Népfőiskolai Társasággal is együttműködnek, s hetente érzékenyítő esélyórákat is tartanak tapasztalati szakértők a fiataloknak. A Gerecse Kapujánál az autizmussal élőkről hallhattak. Jövő héten az Agora és a múzeum által szervezett Jó szerencsét! tábor várja a fiatalokat.