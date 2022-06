A település vezetője ismertette, hogy 80 millió forintnyi összeget nyertek tavaly a magtár mögötti játszótér felújítására. A teljes rekonstrukció hamarosan véget ér, a parkosítás mellett a helyi fiatalok számára egy kerékpáros ügyességi pályát is kialakítottak. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a napelemes kandelábert kihelyezését, parkolóhelyek kialakítását és járdaépítést.

Tát tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) mintegy 386 millió forintot nyert a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésre. Elmondta, hogy a vizsgálatok és az egyes tanulmányok is alátámasztják, hogy a klímaváltozás hatására rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat le. A villámárvizek megelőzése érdekében valósítanák meg a fejlesztéseket. Elhangzott, hogy a projekt elsősorban Tát-Kertvárost fogja érenti, a víztoronytól a Móricz Zsigmond utcán keresztül egészen az egykori Sasvári kocsmánál lévő kis közön át, a Gorkij fasor és az 1119-es út közötti területre vezetik majd ki a vizeket, ahol záportávozó medence épül. Onnan az út alatt átvezetve juttatják majd el a csapadékot az Únyi-patakig.

Folyamatban van egy 20 millió forintos járdarekonstrukciós pályázatuk elbírálása, pozitív döntés esetén a támogatási összeg mellett némi önkormányzati önrész felhasználásával a 10-es út mentén bizonyos járdaszakaszokat cserélnének ki. A TOP Plusz programban, szeretnék kibővíteni a Római úti játszóteret, az új lakóutca útfelülete és vízelvezetése is megépülne, a Mogyorósi út mentén létrehoznák a kiránduló- és kerékpáros pihenőhelyként funkcionáló Mária-parkot.

Turi Lajos arról is beszélt, hogy rendeznék a bajnai elágazás környezetét is. A térköves járdát átvezetik a vasúton, a buszmegállót odébb helyezik, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való egyeztetés eredményeként zebrát is kialakítanak majd a főúton. Saját forrásból szeretnének újabb parkolókat létesíteni a VÉDA kamerarendszer környékén, ahol szintén lehet gyalogos-átkelőhely. A lakóövezeti utcákban tizenhét új telek jöhet létre, melyek iránt nagy érdeklődés mutatkozik.

A polgármester végezetül azt mondta: folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, emellett saját költségvetésből is igyekeznek szépíteni, fejleszteni a települést.

Megelőznék a szemétlerakást - A közmeghallgatáson a lakosok is kérdezhettek: volt aki arról érdeklődött, hogy meg lehet-e előzni azt, hogy a Depó nevű településrésznél, a 10-es úti csatlakozásnál lévő bozótos területet egyesek nyilvános vécének használják. Szóba került továbbá az illegális szemétlerakás kérdése is. Turi Lajos közölte: a kamerarendszer fejlesztése sokat javíthat a helyzeten és be is szereztek újabb készülékeket, de az eszközök magas ára miatt keresik a megfelelő pályázati lehetőségeket is. Egy másik lakos javaslata alapján megvizsgálják majd a Béke téri vízelvezetési problémákat. Turi Lajos végül azt mondta: bármilyen probléma, javaslat és kérés esetén nyugodtan fordulhatnak a lakosok a képviselőkhöz.