Flitterekben, feltűzött hajfonatokkal, tüllszoknyákban sürögtek-forogtak a Silhouette Balett növendékei az előadás előtt a színfalak mögött. Nagy volt az izgalom, hiszen a járvány miatt már két éve nem rendeztek évzáró gálaműsort.

A tatabányaiak jazz nyitótánca után aztán sorra érkeztek a csoportok. A főbb szerepekben természetesen a házigazdák, az agorában tevékenykedő tatabányai tagozat tehetségeit láthatta a hálás közönség, de az oroszlányi kisbalerináknak is tapsolhattak.

Az oroszlányiak Fényév című produkciója is szép sikereket ért el (Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra)

Tóth Zsóka volt a házigazda, aki az agora nyitásától terelgeti a balettcsoportot, így számtalan élmény fűzi a táncos tehetségekhez és a kiváló balettpedagógusokhoz, Zagyváné Ruppert Renátához, aki a tatabányai műhelyt vezeti, valamint Csáky Máriához, az oroszlányi balettműhely vezetőjéhez.

A legnagyobb várakozás mindig a legkisebbek produkcióját előzi meg. Hároméves apróságok, akik számára a hatalmas színpadon való eligazodás is nagy sikert jelent. És mosolyt csal mindenki arcára egy-egy apróság akkor is, amikor megküzdve a vakító reflektorok fényével, próbálja felkutatni hozzátartozóit, majd a színpadról lázasan integetve jelzi, hogy észrevette őket. Most is volt hasonló, szívet melengető jelenet, amely után a nagyobbak kissé nehezen tudták leterelgetni a világot jelentő deszkákról az apróságokat. Az iskolások már eszközzel a kezükben táncolták el a Varázsceruzákat.

Már magasabb óraszámban sajátítják el a tánc alapjait (Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra)

Az oroszlányi táncműhely is bemutatkozott, amely a Táncművészeti Egyetem tehetséggondozó központjaként is működik. Feladatuk az, hogy a vidéki gyermekek közelebb kerülhessenek a hivatásos táncos képzéshez. A csoport magasabb óraszámban gyakorolja és sajátítja el a tánc alapjait. Jelenleg az első osztályostól 6. osztályosig vegyes korosztály alkotja ezt a csapatot – hangzott el a gálán.

Ölelő gyermekek gyűrűjében - Az előadás után ölelő gyermekek gyűrűjében kérdeztem Zagyváné Ruppert Renátát, hogy mi a titka a színpadról áradó tudásnak, finomságnak és bájnak. – A szeretet, az odaadás, a sok türelem – vágta rá a balettoktató. – Amikor köztük vagyok, átszellemülök, kikapcsolódok és töltődöm energiával. Tóth Zsóka számára is nagy meglepetést hozott a gála. Utána elmondta: mindenfélére fel van készülve, amikor színpadra lép, ilyen meglepetésre azonban nem lehet. – Nagyon megérintett a kedves köszöntés – mondta.

Szép hagyomány Oroszlányban, hogy a nyolcadikos, végzős balettnövendékek önálló koreográfiát mutatnak be. Ezt a tatabányai növendékek követendő példának tartották, és azok, akik erre a feladatra felkészültebbek, a tánc nyelvén fogalmazták meg gondolataikat. Lovasi Dalma, Ötvösi Lili, Mák Laura, ­Pongrácz Diana, Tordai Dóra és Vankó Zsófia mutatkozott be.

Láthattunk díjazott táncokat is az oroszlányi és a tatabányai tehetségek előadásában. A finálé előtt igazi meglepetés volt Tóth Zsóka köszöntése. A tatabányai műhely tagjai egy hálatánccal köszönték meg, hogy az elmúlt években odaadóan támogatta a csoportokat.