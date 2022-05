Horváth Bernadett, a Mocsai Faluszépítők Egyesület (MOFE) vezetője elmondta, már tavaly ősszel is szedtek szemetet a TeSzedd! keretében. Akkor összesen 120 zsák hulladék jött össze Mocsáról és környékéről, ezek egy része több éve ott hevert már.

– Idén örömünkre kevesebb szemét gyűlt össze, negyven zsák – mondta. – Ezt annak tudjuk be, hogy az emberek nem szemeteltek annyit, az előző akciónk óta. Reméljük, hogy továbbra is folytatódik majd a csökkenő tendencia. A szemetelés megszűnésében bízva, felhívó táblákat tettek ki Mocsa területére, hogy ne dobják el az emberek a szemetet. A táblákat Hörömpöli Tibor ajánlotta fel az egyesületnek.

Kicsik és nagyok tettek együtt a szebb környezetért

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

A tavaszi szemétszedésen harminc önkéntes mocsai gyűjtötte a szemetet, tisztította meg környezetét. Az óvodás korosztálytól egészen a nyugdíjasokig részt vettek az akcióban, sok fiatal is eljött az eseményre. Egy csapat a faluban lévő vízfolyást tisztította meg a sokéves szemetétől, házilag tutajt gyártottak, majd ezen mentek végig a folyáson. Horváth Bernadett örömét fejezte ki azért, hogy ilyen tettre kész, lelkes csapat jött össze.

Almásfüzitőn szintén sokat tettek azért, hogy megszépüljön a környezet. A község önkormányzata a hét több napjára is meghirdette a szemétszedést, az ovisok, iskolások és hivatali dolgozók is gyűjtöttek hulladékot.

Kovácsné Svelik Beáta portálunknak elmondta, az Almásfüzitői Községvédő és Szépítő Kör vasárnapra hirdette meg akcióját, hogy azok is eljöhessenek, akik hétvégén esetleg nem tudtak. Sok óvodás is érkezett, akik a szabadidőparkot, a Duna utat járták végig szüleikkel és az óvónőkkel, volt olyan anyuka, aki kisbabájával, babakocsival vágott neki az útnak. A többiek a Rákóczi, az Ady Endre, és a Verő Imre utat tisztították meg. Akadt olyan fiatal pár is, akik nem Almásfüzitőről, hanem Tatáról érkeztek szemetet gyűjteni.

Megszépült a füzitői szabadidőpark is az önkéntesek nyomán

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Megtudtuk azt is, a szépítőknek már volt két szemétszedési akciója a közelmúltban, Almásfüzitőn és Almásfüzitő-felsőn is. Folczné Kerek Etelka arra kérte a település kritikus lakóit, hogy látogassanak el gyakrabban a hasonló alkalmakra és vegyék ki a részüket a település megszépítésében, valamint mutassanak példát másoknak is.