Az Országos Berczik Sára Emlékversenyt a járvány miatt két év kihagyás után tudták megszervezni. Jobbára művészeti iskolák diákjai mérettetnek meg itt, akik naponta húzhatnak balettcipőket. A tatabányaiak ezzel szemben heti kétszer találkoznak a Vértes Agorájában. Különféle műfaji kategóriákban és korosztályoknak hirdették meg a versenyt, amelyre a megyeközpont tehetségei közül hatan neveztek be Zagyváné Ruppert Renáta, a tatabányai tagozat vezetőjének irányításával. A koreográfiákat is a táncpedagógus dolgozta ki. ​

Vegyes érzelmekkel indultunk neki a versenynek, hiszen mi nem művészeti iskolán belül képezzük a fiatalokat. A tehetségük azonban vitathatatlan, s képesek olyan teljesítményt nyújtani, amellyel egy országos művészeti versenyen is helyt tudnak állni

– mondta Zagyváné Ruppert Renáta.

Modern táncművészeti kategóriában a juniorok között második lett az Ötvösi Lili, Lovasi Dalma, Mák Laura és Pongrácz Diána négyes. A negyedik, ötödik, hetedik és nyolcadik osztályos lányok a Kötődés című koreográfiát adták elő. A produkció a kapcsolati hálókat boncolgatta. Kortárs kategóriában az ifjúsági versenyzők között szintén második lett két kiváló tizenöt esztendős tehetség: Vankó Zsófia és Tordai Dóra. Versenyprodukciójuk címe a Függőség volt. Zagyváné Ruppert Renáta ebben a koreográfiában mesteri szinten összekomponált mozgásokat vezetett fel, amelyek a duó közös mozdulataiban érvényesültek a színpadon. A zsűrit lenyűgözték, mégis egy pont híján csúsztak le az első helyről, amelyet egy nagy múltú művészeti iskola növendékei vittek haza.

Nagyon örülünk a díjaknak, s hogy sikerült a három évvel ezelőtti eredményünket megismételni. Akkor is részt vettünk a versenyen, hasonló sikerrel.

-osztotta meg örömét velünk a koreográfus.

A táncpedagógus hat éve vezeti a Silhouette Balett Tatabánya csoportjait. A próbák a Vértes Agorájában vannak hetente kétszer. Jelenleg csaknem hatvan növendéket tanítanak. Négy csoportban óvodásokat és általános iskolásokat. Külön foglalkoznak még a kimagasló teljesítményt nyújtó növendékekkel. Zagyváné Ruppert Renáta hozzátette: a kortárs táncművészeti műfajjal mindössze néhány hónapja ismerkednek a növendékek.

Tehetségcentrumként is működnek. A Silhouette Balett központja Oroszlányban működik. Az ottani növendékekkel együtt készülnek már a tatabányaiak is május 13-ára, az évzáró gálaműsorra, ahol a gyermekek számot adhatnak szüleiknek, nagyszüleiknek, ismerőseiknek az elmúlt tanévben végzett munkájuk eredményeiről. A Magyar Táncművészeti Egyetem tehetségcentrumokat alakított ki vidéken, hogy felkutassa a jövő reménységeit. Az egyik központ éppen a kiváló munkát végző Silhoutte Balett, ahol több mint száz növendék készül, hogy akár a legnagyobb színpadokon szerepelhessen majd később. A táncegyüttes művészeti vezetője Csáky Mária, aki több díjat is átvehetett már kiváló szakmai munkájáért, Nívódíjas balettmester, koreográfus.