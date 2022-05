Gyermeknap a Csillagerődben

Színes gyermeknapi programkavalkádnak ad otthont a tavaly megnyílt Csillagerőd udvara május 28-án délelőtt 10.00 órától egészen este 18.00 óráig. A kézműves foglalkozások, izgalmas vetélkedők, bábelőadások, bűvészbemutató, zenés műsorok és sok-sok érdekesség két színpadon és a Csillagerőd hatalmas területén várják a lurkókat és a szülőket.

Helló Esztergom!

Családi sétarepülő hétvégét, reptéri gyereknapot és honvédelmi sportágbemutatót szerveznek május 28-29-én az esztergomi repülőtéren. Ami biztosan nem fog hiányozni a programpontok közül, az a sétarepülés, a műrepülés és a kölyöksziget. De ott lesz Süsü a sárkány is, a katonai hagyományőrök és természetesen a kézművesek is.

Grabovski & Plaszkó Bence akusztikus koncert

Május 28-án, szombaton este 18.00 órakor Plaszkó Bence és Grabovski duplakoncerttel várnak minden zenekedvelőt a tatai Zsigmond Teraszon. A Marble Mist zenekar frontemberének Plaszkó Bencének önálló, egyszálgitáros akusztikus koncertje, ahol saját dalok mellett feldolgozások is elhangoznak majd. Plaszkó Bence 2017-ben alapította zenekarát (Marble Mist), amellyel olyan zenekarokkal játszottak együtt mint pl.: Ivan and The Parazol, Bagossy Brothers Company, Lóci Játszik, Blahaluisiana.

A Grabovski zenekar egy alternatív ihletésű poprock banda, mely 2016-ban alakult és még ugyanebben az évben ki is adták első kislemezüket. Nagylemezük 2020-ban jelent meg, Szevasz életem címmel, melyet már teltház előtt mutattak be Budapesten. Azóta folyamatosan koncerteznek határon innen és túl.

Az Életmű - v. Nagy János László fafaragó és festő kiállítása

V.Nagy János László, felvidéki fafaragó és festőművész a magyar nemzet hánytatott sorsát álmodta meg élete műveiben és vitte a vászonra, véste a fába. A közelmúltban elhunyt mester műveit május 27-től tekinthetik meg az érdeklődők Észak-Komáromban, a Ferencesek utca 31. szám alatti katonatemplomban.

Gyereknap a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben

Május 29-én gyermeknapi rendezvényre várják a vendégeket a Brigetio Gyógyfürdőben, ahol többek közt lehetőség nyílik a búvárkodás kipróbálására, mód nyílik majd a strandolásra és vízicsúszdázásra, kézműveskedésre, délután 17.00 órától pedig bemutatásra kerül Az állatok nyelvén tudó juhász című mesejáték.

Az egész hét a gyermekekről és a gyermekeknek szól Esztergomban

A hétnek ugyan lassan vége, a gyermekprogramoknak azonban koránt sem. Egészen május 30-ig sok-sok programmal, több esztergomi helyszínen is várják a kicsiket és természetesen a nagyokat is.