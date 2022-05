A beruházás egyre látványosabb, a kivitelezés eredményeként létrejövő piactér az árusítás mellett találkozási pontként is funkcionál majd. A sajtótájékoztatón köszöntötték Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét, dr. Szerencsés Lászlót, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKIK) elnökét, Hernádi Ádám polgármestert, illetve a kivitelezést végző cégek ügy- és projektvezetőit.

Hernádi Ádám felidézte, hogy mintegy egy évvel ezelőtt adták át a területet a kivitelezést végző cégeknek. Véleménye szerint Esztergom súlyponti település, a jelenlegi piac pedig méltatlan a megyei jogú városi ranghoz. Bízik benne, hogy az új piac olyan funkciókkal rendelkezik majd, amellyel oda tudják vonzani a kiskereskedőket és a helyi termelőket is. Végül köszönetet mondott a hivatal dolgozóinak és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak, hogy megvalósulhat a beruházás.

Popovics György elmondta, hogy a piacépítésnek már története van, hiszen az első pályázatot még 2016-ban nyerte meg a helyi önkormányzat, de akkor kiderült, hogy az eredetileg tervezett helyszín mégsem lesz megfelelő. Így a városvezetés később újra pályázott, és 2017-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 976 millió forintot ítéltek meg számukra, ezt az összeget forrás ráemeléssel végül 1 milliárd 56 millió forintra növelték.

A megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy az első megnyert pályázat óta több nehézséget és akadályt is le kellett küzdeni: közösen dolgoztak a projekten Esztergommal, sőt idővel a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. is betársult. Bízik benne, hogy minden igényt kielégítő intézménnyel gazdagodik a város.

Géczi Arnold, a DHJ Építő Kft. és a Volero Kft. által alkotott konzorcium egyik projektvezetője elmondta, hogy az építkezés elején végzett feltárások alkalmával kedvezőtlen talajszerkezettel találkoztak, így némileg módosítani kellett az alapozásokon. A szomszédos épületek közelsége miatt pedig megtámasztással végezték el a munkát. Elárulta, hogy az építőiparban tavaly tapasztalt áremelkedés, illetve az idén kialakult alapanyaghiány ellenére is haladnak előre, a cél az, hogy jövő tavasszal megnyithasson a piac. A tájékoztató után Géczi Arnold körbevezette a jelenlévőket a munkaterületen.

Összesen huszonnyolc üzlet lesz - A helyszínen elhangzott, hogy négy telek összevonásával egy 3100 négyzetméteres piacterület alakult ki. Géczi Arnold ismertette, hogy a terep közepén áll egy műemlék épület, amelyet vendéglátó funkciókkal fognak ellátni. Hét épületet hagyományos technológiával építettek meg, tematikusan alakították ki őket, összesen 28 üzlet kap bennük helyet. Hőszivattyús rendszerrel biztosítják majd a fűtést és a hűtést, az energiaoptimalizálás jegyében napelemes rendszert is telepítenek. Lesz egy őstermelői csarnok is, ahol ötvennyolc árusító asztalt helyeznek majd el. Megtudtuk azt is, hogy az építkezéshez eddig mintegy 60 tonna acélt, 28 ezer darab téglát és több mint 700 köbméter betont használtak fel.