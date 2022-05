Nyílt napra várta az érdeklődőket a TJ ESZI Szent József Központ Fogyatékos Személyek Nappali Ellátó Intézménye. A Kőrösi Csoma úton lévő szolgáltatás a piac mögött található. Az ott dolgozók elmondásai alapján azonban az előzetesen bejelentkezők száma minimális volt, annak ellenére, hogy kiváló szakemberek gondoskodnak itt arról, hogy a fogyatékkal élő fiatalok, vagy felnőttek tartalmasan és közösségben tudják eltölteni a hétköznapjaikat. Mecsei Ilona, a TJ ESZI igazgatója kiemelte: fontosnak tartják, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté az itt folyó munka. Az intézménynek kiváló adottságai lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önálló vagy részben önálló fogyatékkal élők jól érezzék magukat. Élhető, barátságos, családias hely, ahol húsz gondozottat tudnak fogadni.

Komoly közösségi élet zajlik itt. Sétálni, kirándulni is gyakran viszik a fiatalokat.

– emelte ki az igazgató.

A gondozottak napközben televíziót néznek, mások az ebédlőben szívesen kapcsolódnak be a kézműves foglalkozásokba, ahol színeznek, vagy éppen orgonát ragasztanak apró papírpamacsokból. Élvezik a közös fagyizásokat, a sétákat és többen rajonganak a kazettákért és lemezekért. A mulatós zene a kedvencük. No meg a fényképek. Tornaszoba, foglalkoztatók, nappali, ebédlő, kis kert növényekkel, öltözőszekrények, zuhanyzók, s ami a legfontosabb: mosolygós, kedves gondozónők veszik itt körül a fiatal felnőtteket. Reggelente néhányan önállóan, mások szülőkkel érkeznek. Fél héttől fél négyig van nyitva a nappali ellátó, jelenleg huszonéves a legifjabb és ötvennél is idősebb a legidősebb. Nagy részük értelmi sérült.

A napirend változatos: az érkezés után nyolckor van reggeli, majd délelőtti foglalkozások vannak. Sokszor mennek sétálni, kirándulni is a gondozottakkal. Ebéd és uzsonna között is mindig van lehetőségük beszélgetni, játszani, levegőzni.