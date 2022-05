– Bár projektzárón vagyunk, azt gondolom, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete – fogalmazott dr. Molnár Attila polgármester. – A fejlesztés keretében Észak- és Dél-Komáromban is megszépült a buszpályaudvarok környezete, felújítottuk a járdát, peronokat. Mindemellett okosbuszmegálló-táblákat is kihelyeztünk, amelyek igazi világvárosi feelinget adnak.

Hozzátette, külön öröm számára, hogy az elektromos busz, amely a két város között jár, az ipari parkban található BYD üzemében készült, komáromi kezek által.

Azt gondolom, ez a projekt az összetartozás szimbóluma, valamint a zöld filozófiáé

– mondta dr. Molnár Attila.

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere arról beszélt, ez a pályázat jól mutatja, hogy 55 ezres Komáromban gondolkoznak, természetes régióként tekintenek a területre, ami mindig is volt. A fejlesztéshez erős partnereket is találtak, a Duna másik oldalán is sok projekt zajlik.

– Azt szeretném, ha nem csak a táblák, hanem az utazási szokások tekintetében is világvárosi érzetünk legyen – hangoztatta Keszegh Béla. – Az autós közlekedés során ugyanis egyre többet idegeskedünk, ülünk dugókban. Nekünk is igazodni kellene a modern kor kihívásaihoz, ezért fontos a tömegközlekedés fejlesztése, valamint a kerékpáros közlekedés népszerűsítése. Szerencsére sorra épülnek a kerékpárutak is, amelybe mi is be tudunk kapcsolódni. Azt javaslom mindenkinek, a stressz és dudálás helyett válasszák inkább a nyugodt buszozást, hiszen a legmodernebb körülmények között utazhatnak.

Az esemény végén a résztvevők ki is próbálhatták az elektromos buszt.

További részleteket a 24 Óra május 26-i számában olvashatnak!