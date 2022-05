Megyei táncegyüttesek is részt vettek a Martin György Néptáncszövetség által szervezett Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán. Hat együttes lépett színpadra az Agorában, ahol kiválóságok minősítették a fellépők műsorait. A szakmai zsűri a műsorszerkesztést, a dramaturgiát, a folklorisztikai hitelességet, a koreográfiai megformálást, a színpadi megjelenést, az ének-zenei előadást és a produkció színvonalát is pontozta. Gyönyörű viseletekben vonultak fel a csoportok az egész napos programon. Kiválóan minősült a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes. Jól minősült oklevelet kapott a Kapuvár mellett a házigazda Bányász Táncegyüttes is. A Csömöri Csicsörke, a kisbéri Langallik és a tatai Pötörke Táncegyüttes pedig minősült oklevelet vehetett át a zsűri pontjai alapján. A bemutatókat követően a résztvevők produkcióit értékelte a zsűri, majd táncházzal zárult a program. A megyei néptáncegyütteseket legközelebb június 11-én a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon láthatja a közönség Tatabányán.