A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027 című projekt ünnepélyes nyitó rendezvényét a tatabányai Puskin Művelődési Házban tartották. A paktum 2022. április 1. és 2027. március 31. között a hátrányos helyzetű célcsoportok elhelyezkedését segíti. Az eseményen többek között részt vett dr. Zöld-Nagy Viktória, helyettes államtitkár, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Halasi István, a Pénzügyminisztérium programirányító referense, valamint Zölde Mónika, a kormányhivatal főosztályvezetője.

Popovics György köszöntőjében kiemelte, hogy ez a projekt jó például szolgál az erőforrások összehangolására, és óriási segítséget jelent az itt élőknek, dolgozóknak, vállalkozóknak.

A kormányhivatali támogatások, teendők - Zölde Mónika, a megyei kormányhivatal főosztályvezetője előadásában kiemelte, hogy a vissza nem térítendő európai uniós támogatás 85 százalékával a program során a megyei kormányhivatal „gazdálkodik”. A projektben foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat és támogatást nyújtanak. Ez része a megvalósításnak. Emellett szakmai, módszertani és informatikai fejlesztésekkel is számolnak. A projekt célcsoportjai a 30 év feletti inaktívak, a 30 év feletti tartós munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, valamint az 50 év fölötti álláskeresők. A cél, hogy a program elhagyásának időpontjában több mint nyolcszázan álljanak alkalmazásban...

Dr. Kancz Csaba bevezetőjében arra utalt, hogy közös munka, mindenkinek a „hozzáadott értéke” kellett ahhoz, hogy az előző paktumok sikeresen záruljanak. A következő ciklus is új kihívásokkal teli, hiszen hátrányos helyzetű csoportokat, inaktívakat kell bevonni – megfelelő képzésekkel – a munka világába. Ehhez a munkaerőpiaci információk sem nélkülözhetőek. A projekt egésze szűkebb hazánkra vonatkozik. A cél több mint 1300 inaktív bevonása a programba.

A helyettes államtitkár asszony tájékoztatójában egyebek mellett arról is szólt, hogy az elmúlt 30 évben még soha ennyien nem dolgoztak. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 3,9 százalék. Ám arra is figyelmeztetett dr. Zöld-Nagy Viktória, hogy a digitalizáció, az elkövetkező években akár egymillió olyan munkavállalót is érinthet, akik jelenleg alkalmazásban állnak. Azaz a projekt kapcsán ezekhez a kihívásoknak megfelelően kell meghatározni a programokat, a célcsoportok támogatását a 2021–2027-es időintervallumban.

Halasi István, az előttünk álló negyedik programozási időszak kezdésekor az előző paktumhoz képet történt változásokat ismertette. Popovics György a foglalkoztatási paktum kapcsán a megyei önkormányzatra háruló feladatokat mutatta be, illetve az új elvárásokat ismertette. Ezt követően a megyei együttműködést megerősítő szándéknyilatkozatokat írtak alá az érintettek.