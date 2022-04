A fesztivál kezdete előtt az István a király című rockopera koncert változatát is élvezhetik majd a nézők a Monostori erődben – jelentette be Vizeli Csaba, az erőd ügyvezető igazgatója. A koncert április 28-án, csütörtökön lesz, amelyről Feke Pál rendező számolt be részletesen, aki úgy fogalmazott:

Az István a király másfél órás koncertváltozatát adjuk elő, mai hangszerelésben csendülnek fel az eredeti darab legnagyobb slágerei, kiemelkedő látványvilág mellett.

István szerepében ő, a látható majd, Koppány Vadkerti Imre lesz, Tordaként Szomor György lép színpadra, míg Serbán Attila Laborcként. Rékát Herczeg Flóra játssza, Simon Boglárkát pedig Sarolt és Gizella szerepében is láthatják majd a nézők. A rendező így méltatta őket:

Vadkerti Imre az ország egyik legkiválóbb zenés színházi énekese, előadója, aki mellette a Kormorán együttes frontembere is, megtiszteltetés, hogy velünk van. Ami a koncertet illeti, talán ez most az egyik legnagyobb látványvilágú hazai produkció. Lesz pirotechnika, lánggépek, animációk, miközben a rockopera klasszikus értékeit is megőrizzük.

Vadkerti Imre arról beszélt, óriási élmény ebben a produkcióban szerepelni, és azt kérte, sokan látogassanak el a koncertre, legyen együtt minél többen, míg Vizeli Csaba az Erődfesztről elmondta, a nagyszínpadon fellép a Magna Cum Laude, a Kowalsky meg a Vega, a Neoton és Demjén. Május elsején két ingyenes koncertet is láthatnak az érdeklődők, ekkor az Ocho Macho és az Első Emelet. Mindezek mellett lesz diszkósátor is, a mai legnépszerűbb dj-kkel, a rock szerelmeseit meg „zúzdaplacc” várja a Dunai bástyában.

– Az idei nyár kulturális programok tekintetében végre olyan lehet, mint amilyet eddig szerettünk volna. Mi nem csak ebben a három napban gondolkozunk, egészen októberig izgalmas eseményekre készülhetnek az erőd látogatói. Fontosnak tartjuk a felvidéki kapcsolataink ápolását, ezért is nagy öröm számunkra, hogy Vadkerti Imre és Derzsi György is fellép az István a királyban – hangoztatta az ügyvezető.